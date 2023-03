Werk in der Ukraine: So kann Rheinmetall seine Panzerfabrik vor Russland schützen

Stimmen aus der Industrie sind skeptischer. Denn die Fabrik würde wohl frühestens in zwei Jahren fertig. „Und auch dann würde sie nicht so recht gebraucht, weil Rheinmetall den neuen Panzer in seinen bestehenden Werken deutlich effizienter und wohl auch technisch zuverlässiger fertigen könnte“, heißt es in Arbeitnehmerkreisen.