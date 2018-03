Werk in Rotterdam: Siemens und Mitsui warten gemeinsam Loks

MünchenSiemens und der japanische Lokomotiven-Vermieter Mitsui Rail tun sich im Wartungs- und Instandhaltungs-Geschäft zusammen. In einem Gemeinschaftsunternehmen soll in einem neuen Werk im Rotterdamer Hafen die aus 300 Lokomotiven bestehende Mitsui-Flotte in Europa gewartet werden, wie der Münchner Industriekonzern am Dienstag mitteilte.