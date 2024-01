Werksschließung bei Continental Wenn die Maschinen plötzlich nach Rumänien verschwinden

In jeder Schicht steht ein Angestellter an dem grünen Förderband, auf dem die schwarzen Kunststoffteile ankommen, die der Roboter aus der Maschine geholt hat. So auch jetzt: Ein Mitarbeiter nimmt die schwarzen Teile vom Band, dreht und wendet sie in seinen Händen. Endkontrolle. Er begutachtet das fertige Teil auf optische Fehler, bevor er es in eine Kiste legt.