Werkzeugmaschinenbauer: DMG Mori blickt zurückhaltend auf das laufende Jahr

BielefeldNach Rekordwerten im vergangenen Jahr zollt der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori den globalen Unsicherheiten mit einem verhaltenen Ausblick Tribut. Vorstandschef Christian Thönes kündigte am Dienstag in Bielefeld für 2018 einen operativen Gewinn (Ebit) auf Vorjahreshöhe von rund 180 Millionen Euro an. Der Auftragseingang soll rund 2,5 Milliarden Euro erreichen und würde damit unter dem Vorjahreswert von 2,75 Milliarden bleiben. Der Umsatz soll auf etwa 2,45 (Vorjahr: 2,34) Milliarden klettern.