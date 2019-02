Werner Baumann Bayer baut Brexit-Notfallversorgung für Medikamente auf

Für die nächste Glyphosat-Klage am 25. Februar in San Francisco sieht sich der Leverkusener Konzern besser aufgestellt als im ersten Verfahren, bei dem Bayer erstinstanzlich zu 78 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt wurde. Gegenüber der WirtschaftsWoche deutete Baumann eine Änderung der Verteidigungsstrategie an: „Wir werden im nächsten Verfahren einen starken Fokus auf wissenschaftliche Daten legen können, die die Sicherheit von Glyphosat bestätigen. Zudem haben die Klägeranwälte stark auf Emotionen gesetzt, darauf sind wir diesmal besser vorbereitet.“ Baumann betonte, dass das erste Glyphosat-Verfahren noch unter der Führung von Monsanto lief. Weil noch nicht alle kartellrechtlichen Fragen geklärt gewesen seien, habe Bayer keinen Einfluss nehmen können. Bayer verfüge wegen des Pharmageschäfts über „eine umfänglichere Erfahrung mit Haftungsprozessen in den USA“ als Monsanto.