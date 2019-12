Werner knallhart: Drei-Wetter-Taft-Haarspray: Glauben die ihre „Kraftausdrücke“ selber?

Klingt nicht schmissig aber selbstsicher, so als sei Schwarzkopf fest davon überzeugt, keine widerlegbaren Versprechen zu verbreiten. Das Gute aus Herstellersicht: Letztendlich wird wohl nie ein Verbraucher feststellen, ob ein Spray mit Arginin-Kraft wirklich irgendwie eine „unterstützende Wirkung“ hat, ob das Vitamin E als Radikalenfänger besser vor Feinstaub-Schäden schützt als eins ohne, ob an Tag 3 das Haarspray versagt hat oder ob es am Gewühle auf dem Kissen lag, an der fettigen Kopfhaut oder am Shampoo. Auf das kann man es schließlich auch schieben, wenn das Haar auf einmal aussieht, wie mit dem Lötkolben drapiert.