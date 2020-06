Beim Thema Fleisch liegen die Nerven traditionell reihum blank. Und damit meine ich erstmal nur die Menschen:



1. Die Landwirte. Sie fühlen sich oft zu Unrecht an den Pranger gestellt. Mein Tipp aus Kommunikations-Sicht deshalb: die große Versöhnungs-Offensive. Ein Ansatz wäre Fleisch ohne Tierleid. Das geht. Dazu gleich.



Bislang haben die Bauern aber eine Fürsprecherin, die ihnen keinen Gefallen tut, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht: Ich sag nur Klöckner. Die aktuellste Blamage der Landwirtschaftsministerin: Sie will die von der Rechtsprechung längst als tierquälerisch und deshalb rechtswidrig bezeichneten kleinen Käfige für Schweine („Kastenstand“) sogar per Gesetz noch länger erlauben. Das ist ihr jetzt erstmal schön im Bundesrat um die Ohren geflogen. Dann gleich noch hinterher die Klatsche vom Ethikrat: Die rechtswidrig kleinen Käfige und auch die verlängerte Erlaubnis der betäubungslosen Kastration bei Ebern seien „nicht hinnehmbare“ Zustände. Bäng!



Heißt: Die Politik der Landwirtschaftsministerin ist unethisch. Himmel! So kann man weder mit Tieren noch mit Landwirten umgehen. Es ist einfach eine Schande. So geht das nicht weiter. Wie wäre es stattdessen mit einer Lebensmittelrevolution zugunsten von Mensch und Tier?