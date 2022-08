Wertschöpfung auf Japanisch „Jeder vierte Handgriff, den wir in Deutschland tun, ist sinnlos“

Führende Ökonomen wie Michael Hüther argumentieren, wir brauchen mehr Menschen und mehr Arbeitsstunden.

Manche Ökonomen haben vermutlich noch nie eine Fabrik von innen gesehen und wissen nicht, was Lean Management ist. Wir haben keinen Arbeitskräftemangel, sondern einen Mangel an verantwortlichem Umgang mit diesen Menschen. Als ob nur mehr Menschen und mehr Arbeitsstunden das Problem lösen könnten. Pro Jahr verlieren wir 400.000 Fachkräfte – das ist ein Prozent der jährlichen Arbeitsleistung in Deutschland. Es reicht also eine jährliche Effizienzsteigerung der verbleibenden Arbeitskräfte um nur ein Prozent, um das wettzumachen. Im Impfzentrum konnten wir binnen weniger Wochen die Produktivität um 250 Prozent steigern – und da haben wir nicht einmal das gesamte Potential ausgereizt.



Der Beamtenbund fordert angesichts neuer Aufgaben 360.000 neue Stellen im Öffentlichen Dienst.

Das ist die traurige Wahrheit: Keiner kommt auf die Idee, diese Aufgaben zu hinterfragen. In Behörden gibt es viele Prüfschritte, die einer höheren Instanz vorgelegt werden müssen. Vieles dient einfach nur der Absicherung. Diese Dinge halten einen Prozess auf und binden Arbeitskraft. Die Prozesse muss man durchflöhen – was ist wirklich heute sinnvoll für einen Führerschein oder eine Baugenehmigung? Warum dauert die Genehmigung eines Windkraftrads fünf Jahre? In Finnland oder Estland geht es sensationell schnell, seine Steuerklärung zu machen oder ein Gewerbe anzumelden. Aber ich bin mir sicher, dass die nicht einfach nur ihre alten Prozesse digitalisiert haben, sondern sie vorneweg gestrafft haben. Und die bange Frage von vor 20 Jahren, was mit all den überflüssigen Leuten passiert, stellt sich gar nicht: Wir brauchen sie an anderer Stelle.