Wertschöpfung auf Japanisch Lieber mehr Kaizen als länger arbeiten

Das ist doch typisch für Outsourcing und spart Kosten.

Mit Outsourcing sind oftmals so hohe versteckte Kosten verbunden, dass man es besser sein gelassen hätte. Schlimmer noch: Wir blockieren hochgradig spezialisierte Menschen mit administrativen Tätigkeiten. Ihr Wirken an den Schnittstellen spüren wir nur noch indirekt. Das ist kein effizienter Einsatz von gut ausgebildeten Fachkräften. Immer häufiger wird Arbeit in Deutschland nicht mehr geleistet, sondern nur noch inszeniert. Die Frage stellt sich ernsthaft: Tragen wir noch etwas zu unserem Wohlstand bei oder beschäftigen wir uns nur noch selbst?