Widerstand: IG Metall stemmt sich gegen Umbaupläne bei Airbus

Die IG Metall sieht durch den geplanten Umbau in der Produktion von Flugzeugteilen bei Airbus Tausende von Arbeitsplätzen bedroht. „Wir sehen bei 2000 der 2700 Mitarbeiter am Standort Augsburg eine riesengroße Verunsicherung“, sagte der Bevollmächtige der Gewerkschaft in Augsburg, Michael Leppek, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir befürchten das Ende der Flugzeugbaus in Augsburg“. Der europäische Flugzeugbauer will zwar den Teil der Belegschaft der Zuliefer-Tochter Premium Aerotec, der sich in Deutschland mit der Montage von Flugzeug-Rümpfen beschäftigt, enger an den Konzern binden. Die Produktion von Klein- und Einzelteilen, die in Augsburg, Varel und Brasov in Rumänien angesiedelt ist, soll jedoch in eine eigene Firma ausgegliedert werden, die letztlich verkauft werden könnte. Das betrifft nach Angaben von Airbus insgesamt 3500 Mitarbeiter.