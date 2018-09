Windanlagenbauer Siemens Gamesa kriegt Zuschlag für Großaufträge

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat den Zuschlag für mehrere Großaufträge in Spanien bekommen. In acht Windparks in den Provinzen Saragossa und Valladolid soll das Unternehmen 70 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 233 Megawatt installieren, wie die Siemens-Tochter am Dienstag im spanischen Zamudio mitteilte. Das Unternehmen soll die Anlagen sowohl betreiben als auch warten. Vertragspartner seien die Firmen WPD und Brial sowie ein „bedeutendes Energieversorgungsunternehmen“.