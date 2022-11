Windanlagenbauer: Siemens Gamesa sieht 2023 als „Übergangsjahr“

Nachhaltige Fortschritte stellt Eickholt aber erst für 2025 in Aussicht. Bis dahin werde Siemens Gamesa auf Basis einer verschlankten Plattform-Strategie und eines skalierbaren Modells für Windräder an Land, auf See und für das Wartungsgeschäft sowie einer einheitlichen Beschaffungsstrategie für weitere Marktverwerfungen gewappnet sein. Eickholt hatte die Streichung von 2900 Stellen angekündigt. Die Voll-Integration in Siemens Energy soll zudem Synergien bringen.



