Siemens Gamesa streicht gut 200 Jobs in Deutschland

Beim Abbau von bis zu 6000 Arbeitsplätzen beim Windkraft-Konzern Siemens Gamesa kommen die deutschen Standorte glimpflich davon. 213 der 1900 Stellen, die meisten davon in Hamburg und Bremen, werden gestrichen, wie die spanische Siemens-Tochter am Donnerstag mitteilte. Weltweit fallen rund ein Viertel der 24.000 Arbeitsplätze bei der Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Windräder weg. Der Abbau in Deutschland soll nach der Einigung mit den Arbeitnehmervertretern bis November 2019 abgeschlossen sein, betriebsbedingte Kündigungen will Siemens Gamesa möglichst vermeiden. Ursprünglich waren in Deutschland mehr Stellen bei Gamesa bedroht. Das Unternehmen habe aber unter anderem von freiwilligen Kündigungen profitiert, sagte ein Sprecher.