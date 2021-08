Windtochter von Siemens Energy Siemens Gamesa beendet China-Geschäft und plant Preiserhöhungen

Ähnliche Rückzugspläne hat Siemens Gamesa auch für andere Märkte. „Wir stellen auch das Russlandgeschäft auf den Prüfstand“, sagte Nauen der WirtschaftsWoche. „Die Projekte dort sind sehr riskant, weil beispielsweise der Bau eines Windparks an Land nur in wenigen frostfreien Wochen im Jahr möglich ist.“ Auch in der Türkei „werden wir deutlich vorsichtiger sein.“ Ausschreibungen verpflichteten die Windradbauer zu einer hohen lokalen Fertigung. „Darauf würden wir in Zukunft verzichten.“



Darüber hinaus will Nauen auch die Preise anheben. „Wir haben unsere Onshore-Windturbinen in der jüngeren Vergangenheit sehr oft zu Festpreisen verkauft“, sagte Nauen der WirtschaftsWoche. Das sei lange Zeit okay gewesen, weil die Turbinen oft zwölf bis achtzehn Monate nach Vertragsabschluss gebaut, geliefert und installiert worden seien. Zuletzt habe es aber starke Preisschwankungen beim Material gegeben. Viele Rohstoffe wie Stahl seien sehr stark gestiegen. „Neue Projekte schließen wir deshalb jetzt mit Gleitpreisklauseln ab - so wie das bei Offshore-Windturbinen mit längerer Projektlaufzeit schon länger üblich ist.“ Außerdem sagte Nauen der WirtschaftsWoche: „Wir werden die Preise für neue Windturbinen um drei bis fünf Prozent erhöhen.“



Mehr zum Thema: Siemens Gamesa stellt sich strategisch selbst ein Bein, was für heftigen Ärger sorgt. Firmenchef Andreas Nauen will nun radikal umsteuern – und bläst in einigen Ländern zum Rückzug.