Senvion-Chef Jürgen Geißinger tritt zurück

Der Windkraftanlagen-Hersteller Senvion braucht einen neuen Vorstandschef. Amtsinhaber Jürgen Geißinger ist am Mittwoch nach fast zweieinhalb Jahren im Amt mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, wie das Unternehmen mitteilte. Einen Grund dafür nannte Senvion nicht. Übergangsweise übernimmt Finanzvorstand Kumar Manav Sharma Geißingers Aufgaben. Der bisher für den Vertrieb zuständige David Hardy rückt in den Vorstand auf. Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger sei weit fortgeschritten, erklärte Senvion. Geißinger war als langjähriger Chef des Autozulieferers Schaeffler bekanntgeworden. Er hatte Senvion 2016 mühsam an die Börse geführt.