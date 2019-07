Wire & Cable Solutions: Autozulieferer Leoni erwägt Verkauf oder Börsengang der Sparte WCS

Nach einer möglichen Trennung würde sich Leoni in erster Linie auf die Entwicklung des Bordnetz-Bereichs (WSD) konzentrieren, hieß es. Zu diesem Zweck habe Leoni begonnen, entsprechende Berater zu mandatieren. Zudem arbeite Leoni am bestehenden Refinanzierungsbedarf und ziehe dabei alle Optionen in Betracht. Das Unternehmen hatte Mitte Mai einen dreistelligen Millionenverlust für das erste Quartal ausgewiesen.