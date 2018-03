US-Firmen fühlen sich in China nicht willkommen

Eine große Mehrheit der US-Firmen sieht sich einer Umfrage zufolge in China unerwünscht. Drei von vier Unternehmen fühlten sich nicht willkommen, teilte die Amerikanische Handelskammer in China am Dienstag vor US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation mit. Zwar rechneten US-Konzerne mit einer stärkeren Öffnung für Auslandsinvestitionen in China, wie aus der jährlichen Befragung hervorgeht. Auch die Aussichten seien generell positiv. Aber die Wachstumsraten der Investitionen würden wohl deutlich unter früheren Zuwächsen bleiben.