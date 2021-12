Wirtschaftsauskunftei: Creditreform: Zahl der Firmenpleiten geht 2021 deutlich zurück

So sei im ablaufenden Jahr die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 10,8 Prozent auf 14.300 Fälle gefallen. „Bei den Unternehmenspleiten haben wir den niedrigsten Wert seit Einführung der Insolvenzordnung (InsO) im Jahr 1999 gemessen und zählen nur noch halb so viele Insolvenzen wie 2012“, erläuterte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, am Mittwoch.