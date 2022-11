Wirtschaftsdelegation nach China: Der 153-Milliarden-Euro-Flieger

Volkswagen

Umsatz in China: etwa 93 Milliarden Euro (37 Prozent des Gesamtumsatzes)

Delegations-Teilnehmer: VW-Chef Oliver Blume



Kein anderer Autohersteller ist so stark von China abhängig wie Volkswagen – und so überrascht nicht, dass der neue VW-Chef Oliver Blume mitfliegen wird. Der Konzern verkaufte im vergangenen Jahr fast 42 Prozent seiner Neuwagen – oder 3,6 Millionen Autos – in China. Deshalb trägt China fast 40 Prozent zum Gewinn bei. Volkswagen ohne China, das ist eigentlich undenkbar. Müsste VW aus politischen Gründen das Geschäft in China abwickeln, so wie es etwa in Russland nötig war, dann wäre der Konzern, wie wir ihn heute kennen, Geschichte. Der derzeit zweitgrößte Autokonzern läge dann nur noch im Mittelfeld der weltweit führenden Hersteller.