Wirtschaftsgeschichte in Bildern

Die Tankstellen von DEA haben das deutsche Stadtbild lange geprägt. Nicht zuletzt durch die Werbespots mit Mantafahrer Super-Ingo und den eingängigen Jingle brannte sich die Marke in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation. Doch Anfang der 2000er-Jahre verschwanden die DEA-Tankstellen. Was ist passiert? Die Geschichte der Deutschen Erdöl AG in Bildern.