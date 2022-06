Wirtschaftsgeschichte in Bildern Was wurde eigentlich aus Schoko-Hersteller Stollwerck?

Erst die Übernahme durch Hans Imhoff 1972 bringt Stollwerck zurück auf Kurs: Imhoff, ursprünglich aus ärmlichen Verhältnissen stammend, war in den Nachkriegsjahren durch den Verkauf von No-Name-Schokolade und Pralinen vermögend geworden. Er reduziert das Sortiment von 1200 auf weniger als 100 Produkte und schafft neue Maschinen an. Gleichzeitig entlässt er etwa 25 Prozent der Belegschaft und verkauft das Stollwerck-Areal in der Südstadt, um einen modernen Neubau in Köln-Westhoven zu beziehen. Und tatsächlich gelingt Imhoff, dem von der Konkurrenz of belächelten Nobody, die fast schon unmöglich geglaubte Sanierung.



Das Foto zeigt Imhoff 1999 in seinem Kölner Büro.

Bild: imago images