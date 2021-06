Das mittelständische Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren in der Branche aktiv und produziert an Standorten in Rostock und Rerik Onshore-Windenergieanlagen für den deutschen und europäischen Markt. Während das Geschäft mit der Windkraft weltweit boomt, kämpft die Branche in Deutschland seit geraumer Zeit mit Gegenwind. Neue Windkraftanlagen werden kaum noch gebaut, auch weil es in der Bevölkerung erhebliche Widerstände dagegen gibt und langwierige Genehmigungsverfahren den Bau verzögern. Von einem schnelleren Ausbau von Wind- und Solarenergie hängt das Erreichen der neuen Klimaziele der Bundesregierung maßgeblich ab. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass Deutschland 100 Terrawattstunden mehr Strom aus erneuerbaren Energien benötigen wird, als derzeit geplant.