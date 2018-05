WLTP-Prüfzyklus: VW erwartet Produktionsengpässe wegen neuer Abgastests

Rosiks Angaben in „Inside“ zufolge gibt es am Standort Wolfsburg den „größten Optimierungsbedarf“. In Zwickau, wo künftig die vollelektrische ID-Modellfamilie gebaut werden soll, seien die Auswirkungen voraussichtlich geringer. In Emden spiele eher der Modellwechsel beim Passat eine Rolle.