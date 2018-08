WLTP-Verfahren: VW-Finanzsparte dämpft Wachstumserwartungen wegen neuer Abgastests

HamburgVolkswagen dämpft wegen der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP die Erwartungen an weiteres Wachstum im Geschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen. Die VW-Tochter Financial Services bekräftigte nach einer guten ersten Jahreshälfte am Dienstag zwar das Ziel, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis auf Höhe des Vorjahres zu erzielen.