„Woher soll das Wachstum kommen?“ Deutschlands ältestes Familienunternehmen kritisiert deutsche Standortpolitik

Die TCC beschäftigt 1500 Mitarbeiter und generiert 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. 350.000 Tonnen Stahl jährlich verzinkt das Unternehmen - an 22 Standorten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, in Mexiko und den USA. Wachstumsmöglichkeiten sieht Niederstein derzeit vor allem in den USA, wo das Familienunternehmen in den kommenden Jahren kräftig investieren will. In Deutschland dagegen beschränkt sich die TCC aktuell auf Erhaltungsinvestitionen.