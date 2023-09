Wohnungsbau 31-Prozent-Absturz beim Fertighaus-Marktführer DFH

Mit weiteren Maßnahmen versucht das DFH-Management veränderte Marktbedingungen aufzufangen. So wurden die Grundrisse aller Häuser so geändert, dass jede Art von Heizung und auch Energiespeicher Platz finden. Okal versucht zudem mit schmalen Grundrissen ein Angebot zum Füllen von Baulücken zu etablieren. Allkauf, wo Witascheck selber die Geschäfte führt, bietet ein „Connect“ genanntes Modell an, das mehrere Mikro-Apartments, zu denen ein kleines Duschbad gehört, mit gemeinschaftliche Flächen für Küche, Wohnzimmer und Terrasse unter einem Dach zusammenfasst. Gedacht ist „Connect“ in verschiedenen Größen etwa für Mehrgenerationen-Wohnkonzepte oder Seniorenanlagen.