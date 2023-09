Wohnungsbau-Gipfel im Kanzleramt „Zwei Minuten Redezeit für die deutsche Bauwirtschaft“

Sie wissen also heute schon, was die Bundesregierung konkret unternehmen wird, um den Neubau zu retten?

Nein, ich weiß das nicht. Ich hoffe, dass die Koalition sich in diesen Tagen hinter den Kulissen auf Maßnahmen einigt, die wirklich geeignet sind, den Wohnungsbau wieder ans Laufen zu kriegen und den weiteren Absturz zu verhindern. Und wir kommunizieren unsere Anliegen natürlich nicht nur in Bündnis-Runden. Und lauter als früher. Leise geht´s nicht.