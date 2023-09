Wohnungsbau-Gipfel im Kanzleramt „Wir können nicht alle Wohnungen in Deutschland so bauen, dass man dort lebenslang leben kann“

Kann es das noch werden?

Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Im Koalitionsvertrag steht, dass ab 2025 der Energieeffizienzstandard für Neubauten noch einmal verschärft wird: Neue Gebäude dürften dann nicht mehr 55 Prozent der Primärenergie eines im Gebäudeenergiegesetz festgelegten Referenzgebäudes verbrauchen, sondern nur noch 40 Prozent. Bis 2016 galt noch der Standard EH70. Jeder eingesetzte Euro hin zu EH40 hat einen abnehmenden Effekt für den Klimaschutz. Besser wäre es, diese Gelder in den Ausbau der Wärmeplanung und in Erneuerbare zu stecken, da auch die Baukosten bei EH40 um rund zehn Prozent steigen Damit würde der Abwärtstrend beim Neubau nicht gebremst, sondern weiter beschleunigt. Alle denkbaren Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung verstärkt bezahlbaren Wohnraum schaffen will, kann sie sich dann schenken – sie würden durch die gesetzlich geschaffene Verteuerung konterkariert. Zumal auch Vorgaben absoluter Barrierefreiheit – so verständlich sie sind – das Bauen so verteuern, dass am Ende weniger gebaut wird. Wir überfordern mit solchen gut gemeinten Standards potenzielle Investoren. Wir können nicht alle Wohnungen in Deutschland so bauen, dass man dort lebenslang und in den letzten Jahren seniorengerecht leben kann. Ein Wohnungswechsel je nach Lebenslage ist zumutbar.