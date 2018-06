Wolfsburger Autobauer: VW kommt laut Betriebsrat mit Einsparungen voran

Konzernchef Herbert Diess teilt den Wolfsburger Konzern derzeit in sechs Einheiten ein, wobei er die zwölf Marken in den Segmenten Massenmarkt, Premium und Luxus bündelt. Die Lkw-Sparte wird für einen Börsengang vorbereitet. Dadurch will Diess den weltgrößten Autokonzern wendiger machen und zugleich Kräfte mobilisieren, um den Schwenk in die Elektromobilität, selbstfahrende Autos und neue Mobilitätsdienste zu finanzieren.