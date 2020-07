Womöglich bis zum Jahresende Thyssenkrupp verlängert Kurzarbeit

Derzeit sind rund 30.000 Thyssenkrupp-Beschäftigte bis Ende Juli in Kurzarbeit. Das Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent auf. Der Stahlkonzern hatte im April von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Notkredit über eine Milliarde Euro beantragt.



Aufgrund des Coronavirus müssen viele Unternehmen Kosten sparen und schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Welche gesetzlichen Regelungen es zur Kurzarbeit gibt und wie viel Kurzarbeitergeld der Arbeitnehmer erhält, erfahren Sie in unserem Kurzarbeit-Rechner 2020.