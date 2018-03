Wuppertaler Bayer-Ausgründung: Deutscher Biotech-Star Aicuris erzielt Vermarktungserfolg

Prevymis ist zunächst ausschließlich für den Einsatz bei Knochenmark-Transplantationen zugelassen, wie sie vor allem in der Leukämiebehandlung häufig vorgenommen werden. Merck & Co geht davon aus, dass weltweit etwa 60.000 solcher Transplantationen pro Jahr durchgeführt werden, davon etwa 3.000 in Deutschland. Etwa die Hälfte der Patienten ist mit dem CMV-Virus infiziert und kommt damit für eine vorbeugende Behandlung mit dem Medikament in Frage.