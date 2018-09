„Ytong“-Hersteller Baustoffkonzern Xella startet wohl erneuten Anlauf für Börsengang

Lone Star hatte Xella erst Ende 2016 für 2,2 Milliarden Euro gekauft. Normalerweise bleiben Finanzinvestoren länger an Bord. Lone Star fürchte aber eine Korrektur an den Börsen und versuche Xella daher schon früh wieder loszuwerden. „Jeder will noch aus der Tür kommen, bevor sie zufällt“, sagte einer der Insider. Der Konzern hatte bereits 2015 Börsenpläne, diese aber wieder zu den Akten gelegt.