Heidelberg Cement profitiert von Baukonjunktur

In Nordamerika kurbelten der Wohnungs- wie der Wirtschaftsbau, so etwa bei der Ölförderung in Kanada, den Absatz an. In Europa belastete die Unsicherheit nach dem Brexit-Votum in Großbritannien das Geschäft, da sich Infrastrukturprojekte verzögerten und der Bauboom in London seinen Zenit überschritten hat. Dem stand der prosperierende Wohnungsbau in Deutschland gegenüber. In Asien brach das Betriebsergebnis wegen des Preisverfalls in Indonesien und höherer Energiekosten ein.