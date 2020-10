Zementhersteller: Heidelberg Cement scheitert mit Klage gegen EU-Veto

Cemex Croatia ist der größte Zementhersteller in Kroatien und unterhält drei Werke in den südlichen Landesteilen. Die Wettbewerbshüter hatten 2017 Heidelberg Cement und Schenk den 250-Millionen-Zukauf in Kroatien untersagt. Ausschlaggebend waren Bedenken, dass die Übernahme von Cemex Croatia den Wettbewerb in dem Land auf den Märkten für Grauzement beträchtlich vermindert und zu Preiserhöhungen geführt hätte.