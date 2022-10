Zementindustrie So verwandeln die Zementwerke Müll in Geld

Brennmeister Baier hat in der vergangenen Jahren eine weitere, bedenkliche Nebenwirkung des Co-Processings beobachtet: „Es gibt Betreiber von Zementwerken, die ihre Energiekosten senken wollen – koste es, was es wolle.“ Einige Zementer würden nach dem Credo arbeiten: „Gib den Müll her, Hauptsache die Zuzahlung stimmt.“ Diesen Rebound-Effekt stellt auch Degré fest: „Manche Zementer versuchen gerade in Entwicklungsländern, ineffektiv beim Einsatz von Brennstoffen zu sein, um mehr Abfälle annehmen und mit verbrennen zu können.“