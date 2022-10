Zementindustrie So verwandeln die Zementwerke Müll in Geld

Die Zulieferer des Zementunternehmens müssen eine ewig anmutende Einfahrt durchfahren, bis sie vor dem Tor des Werks stehen, in der Nähe der Thüringischen Ortschaft Deuna. Hier herrscht viel Betrieb: Laufend melden sich Fahrer an, übergeben Frachtbriefe, die Pforte öffnet sich. In einer halben Stunde fahren ein Dutzend LKW auf das Gelände des Zementwerks.