Zementindustrie So verwandeln die Zementwerke Müll in Geld

Deshalb sei es nötig, die Ersatzbrennstoffe ganz genau zu analysieren. „Ich muss mich kümmern, was in den Ofen reingeht und was oben wieder rauskommt“, sagt Hubert Baier. Der Zementofen sei zwar ein gutmütiger Dinosaurier, der langsam, stetig und dadurch berechenbar vor sich hin brennt. „Doch je höher der Anteil von Ersatzbrennstoffen im Ofen, desto gefährlicher werden sie“, so Baier.