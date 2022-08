Ziele erhöht: Starkes Agrargeschäft beschert Bayer hohen Gewinn

Unter dem Strich fiel im abgelaufenen Quartal unterdessen ein Verlust von 298 Millionen Euro an, nachdem vor Jahresfrist ein Minus von 2,3 Milliarden Euro wegen Milliardenrückstellungen im Glyphosat-Rechtsstreit in den USA zu Buche stand. Analysten hatten Bayer jedoch einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden zugetraut - erneut fielen aber hohe Sonderbelastungen im Zusammenhang mit dem Agrargeschäft CropScience an.