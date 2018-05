Zölle: Deutsche Autobauer erwägen Preisnachlässe in China

PekingNach der Ankündigung von Zollsenkungen auf Autos und Autoteile in China haben mehrere deutsche Hersteller eine Anpassung ihrer Preise in Aussicht gestellt. BMW erklärte, das Unternehmen werde sein Preissystem überprüfen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Zollsenkungen seien „ein starkes Zeichen, dass China seinen Weg der Öffnung fortsetzt“, erklärte ein BMW-Sprecher am Mittwoch.