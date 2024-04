Zoff nach Beitragsexplosion: Wenn Fertighausbauer den Aufstand proben

Der für Mitgliedsbeiträge zuständige BG-Abteilungsleiter David Kowalke hält im Gespräch mit der WirtschaftsWoche dagegen. Bei der Zusammenführung der Fertigteilhersteller mit den Zimmerern komme es auf die in der Tat unterschiedliche finanzielle Belastung für die BG gar nicht an: „Zentraler Punkt ist für uns, dass beide durch die Herstellung von Gebäuden ein einheitliches Gewerbe sind.“ Kowalke weiter: „Zimmerer wie Fertighausbauer arbeiten mit dem Werkstoff Holz. Ihr Arbeitsergebnis ist das gleiche: Gebäudeteile. Ihre Werkzeuge sind in vielen Fällen identisch.“ Auch Zimmerer automatisierten längst ihre Produktionsverfahren. Und in den Hallen der meisten Fertighausbauer werde in hohem Maß handwerklich gearbeitet. Entsprechend ähnelten sich die Verletzungen bei Unfällen: „Mitarbeitende von Zimmerern und Fertighausbetrieben schneiden sich in die Hände, haben Stürze von Leitern oder erleiden Quetschungen. Rund die Hälfte der Arbeitsunfälle aus Fertighausbetrieben passiert auf der Baustelle.“ Unternehmen des Fertigbaus hätten „mit Zimmerern vergleichbare Unfallrisiken und Präventionserfordernisse“.