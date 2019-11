Zolgensma Ist dieses Medikament zwei Millionen Dollar wert, Herr Professor?

Der Vorteil von Zolgensma ist, dass es als Infusion nur einmal verabreicht werden muss. Spinraza muss mehrfach im Jahr gegeben werden, ein Leben lang. Welche Nebenwirkungen treten dabei auf?

Spinraza ist insgesamt ein nebenwirkungsarmes Medikament. Viele Patienten müssen Spinraza aber unter Röntgenkontrolle und in Sedierung oder Narkose bekommen. Während der Behandlungsprozedur ist der Patient also einer Strahlenbelastung ausgesetzt, die auf Dauer sicher nicht zu vernachlässigen ist. Im Gegensatz zu Zolgensma ist die medizinische Betreuung bei Spinraza aufwändiger, die Behandlung komplexer. Während Zolgensma in die Vene infundiert wird, muss Spinraza direkt in das Nervenwasser mittels Punktion appliziert werden. Da müssen viele Ärzte und Schwestern mitwirken. Außerdem ist die Erfassung des Therapieerfolgs wichtig. Leider wird das den Kliniken und Zentren nicht ordentlich vergütet. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen drangsaliert uns zudem noch zusätzlich, wenn es um die Liegedauer der Patienten geht.