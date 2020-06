Zolgensma-Start in Deutschland Macht die Preise endlich transparent!

Kommentar von Jürgen Salz 18. Juni 2020

Das Medikament Zolgensma. Bild: AP Bild:

Das teuerste Medikament der Welt ist ab dem 1. Juli auch in Deutschland erhältlich – es kostet 1,9 Millionen Euro. In jüngster Zeit schießen die Preise für Medikamente in die Höhe. Die Pharmaindustrie muss nun endlich handeln.