Allerdings sind die Alstom-Aufträge in den vergangenen Jahren weniger im traditionellen Geschäftsbereich des Eisenbahnbaus eingegangen und mehr in in den Sparten Signaltechnik, Systeme und Dienstleistungen. Auch die Verdoppelung der Belegschaft in Asien und der Zuwachs um 158 Prozent in Nahost und Afrika beunruhigt die Mitarbeiter von französischen Traditionsstandorten wie Belfort. Das Werk in Ostfrankreich wurde erst 2016 durch eine eilige Staatsorder für neue Hochgeschwindigkeitszüge von der geplanten Schließung verschont.