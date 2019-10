Zug- und Flugzeugbauer: Bombardier trennt sich von weiterem Geschäftsteil

Im Zuge seines Konzernumbaus trennt sich der kanadische Zug- und Flugzeugbauer Bombardier von einem weiteren Unternehmensteil. Für insgesamt 700 Millionen Dollar soll das Flugzeugstrukturgeschäft an Spirit Aero Systems verkauft werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dabei handele es sich um eine Produktion in Belfast, eine in Marokko sowie ein kleineres Reparaturwerk in Dallas. .