Zuggeschäft: Kartellamt genehmigt Verkauf von Vossloh-Loks an Chinesen

Das Bundeskartellamt hat Vossloh grünes Licht für den umstrittenen Verkauf seines Lokomotiv-Geschäfts an den chinesischen Zug-Giganten CRRC gegeben. Die Wettbewerbshüter hätten die Transaktion nach gründlicher Prüfung trotz „durchaus vorhandener Bedenken“ gebilligt, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt am Montag. Es sei aber auszuschließen, dass die Übernahme zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem Markt für Rangierlokomotiven in Europa führen werde.