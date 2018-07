Zughersteller: Alstom legt vor Fusion mit Siemens kräftig zu

ParisDer französische TGV-Hersteller Alstom zeigt vor der geplanten Übernahme durch Siemens Stärke. Der Umsatz sei im ersten Quartal 2018/19 (per Ende Juni) um 14 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Bahntechnik-Konzern am Donnerstag in Paris mit. Grund dafür waren vor allem Großaufträge aus dem Nahen Osten.