 Zugverbindung: Siemens investiert in Hochgeschwindigkeitsstrecke in Russland

MoskauSiemens investiert zusammen mit dem russischen Staatsfonds RDIF in eine Hochgeschwindigkeits-Zugverbindung zwischen den Städten Tscheljabinsk und Jekaterinburg. Der RDIF bezifferte das gemeinsame Investitionsvolumen am Freitag auf 300 Milliarden Rubel (vier Milliarden Euro). Die Vereinbarung sei am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz unterzeichnet worden, teilte der Fonds mit. Der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke sei für 2021 geplant.