Zukauf: Stahlkonzern Voestalpine verstärkt sich im Bereich Bahninfrastruktur

In China sei zudem eine Beteiligung an einem Produzenten für Weichensysteme mit rund 150 Mitarbeitern erworben worden, teilte der Konzern mit. „Die chinesische Regierung plant in Städten mit über einer Million Einwohnern mehr als 100 neue Straßen- und U-Bahnen zu realisieren“, sagte Vorstandsmitglied Franz Kainersdorfer, der die Sparte Metal Engineering leitet. Darüber hinaus haben sich die Österreicher über ihre spanische Tochter JEZ an einem Weichenmontagewerk in der Nähe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires beteiligt, hieß es.