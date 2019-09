Zukünftige Thyssenkrupp-Chefin Fast die erste Dax-Chefin

Nach dem Abitur 1982 studierte sie Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fertigungstechnik an der Berufsakademie Stuttgart (die mittlerweile DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg heißt), begleitet von einer Ausbildung beim Stuttgarter Industrieriesen und Autozulieferer Bosch. Bei Bosch stieg sie rasch auf, man übertrug ihr Führungsaufgaben und Personalverantwortung. Es folgten zwei Bewährungsprüfungen für Frau Merz: 2001 wurde der von ihr geführte Bosch-Teilbereich für Türschlosssysteme an das Familienunternehmen Brose verkauft; 2012 wiederum verkaufte Bosch die ebenfalls von Merz geleitete Basisbremsen-Sparte an einen US-Finanzinvestor. In beiden Fällen ging Martina Merz mit zum neuen Eigentümer und leitete die jeweils neue Einheit (auch wenn sie 2006 zwischenzeitlich zu Bosch zurückkehrte). Bei Brose in Wuppertal musste sie Personal abbauen. Was sie in dieser Zeit gelernt hat? „Schwache Führungskräfte scheuen sich, kritische Themen anzusprechen.“