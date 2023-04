Zulassung für Medikamente Krebs und andere Krankheiten lassen sich schneller bekämpfen!

Kremer ist auch Co-Autor einer Studie, die in diesen Tagen erscheint und konkret auflistet, was Pharma- und Biotechunternehmen leisten müssen, damit ihre Medikamente schneller zugelassen werden – und früher zum Einsatz kommen. Etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz: Damit lässt sich der Datenwust, der bei der Erprobung neuer Präparate anfällt, schneller auswerten. So erleichtert die computergesteuerte Analyse etwa die Auswahl möglicher Studienteilnehmer. „Allein der Einsatz künstlicher Intelligenz kann die Studiendauer um zehn bis zwanzig Prozent verkürzen“, so Kremer.